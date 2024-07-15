وزير الإسكان يستعرض الخطط التسويقية وحملات الترويج للوحدات السكنية بالمدن الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - الشرببنى يوجه بوضع خطط محددة بتوقيات زمنية لتحقيق المعدلات المطلوبة لتسويق الوحدات.. ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مساء أمس الأحد، لاستعراض الخطط التسويقية والحملات الترويجية للوحدات السكنية، سواءً الجاهزة أو التى يجرى الانتهاء من تنفيذها بمشروعات المدن الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتعظيم العوائد المالية، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، لتحقيق أهداف تنمية تلك المدن.

ووجه وزير الإسكان، بوضع خطط تسويقية واضحة ومحددة بتوقيات زمنية لتحقيق المعدلات المطلوبة لتسويق الوحدات، والمتابعة المستمرة لمستوى تطبيق تلك الخطط، وتقييمها بشكل مستمر من أجل الوصول للأهداف المرجوة وتحقيق أعلى استفادة من مخزون الوحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بذلت -وما زالت- جهوداً كبيرة فى تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصرى، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وها نحن الآن نعمل على جنى الثمار، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التى تم ضخها لمواصلة مسيرة التنمية العمرانية.

وقد حضر الاجتماع، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمحاسب أكرم سعد، والمحاسب محمد رجائى، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وحسن إسماعيل غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، ومحمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس أمين سراج، رئيس شركة فاوندرز للتسويق العقاري، والمهندس محمد أنور هلال، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتطوير العقاري - الأولى، والمهندس أمجد حسنين، العضو المنتدب بشركة HDP.