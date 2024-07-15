شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يفتتح غداً أعمال منتدى مصر للتعدين والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية غداً الثلاثاء أعمال منتدي مصر للتعدين( EMF ) في نسخته الثالثة والذي يعقد علي مدار يومين بالقاهرة، بحضور دولي موسع من المسئولين رفيعي المستوي وقادة صناعة التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبري ومؤسسات التمويل وخبراء الاستكشاف التعديني من مصر ودول العالم.

ومن المقرر أن يلقي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الكلمة الإفتتاحية في المنتدى والتي يستعرض خلالها الوزير رؤية قطاع التعدين المصري خلال الفترة المقبلة لتطوير الاداء وزيادة كفاءة العمل بالقطاع مما يساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات لاستكشاف واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة.

ويقام المنتدي هذا العام تحت شعار (استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة) ويأتي انعقاده وفق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وإبراز ما يشهده من تطورات وبرنامج العمل لدعم مناخ الاستثمار التعديني، كما يمثل هذا الحدث السنوي منصة تجمع المسئولين في قطاع التعدين والمستثمرين الدوليين لتعزيز التعاون والشراكة في استغلال الامكانات التعدينية التي تحظي بها مصر وفتح المجال للتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات التمويلية الدولية في دعم جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري.

ويشهد المنتدي في نسخته الحالية مشاركة مايزيد علي 4 آلاف مشارك من 34 دولة في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب الذي سيضم اكثر من 100 شركة محلية وعالمية عارضة، ومن المقرر ان يشهد الحدث اقامة 15جلسة نقاشية متخصصة علي مدار يومي الانعقاد تضم اكثر من 50 متحدثاً رفيعي المستوي من الوزراء والمسئولين ورؤساء الشركات المحلية والعالمية وقادة صناعة التعدين وخبراءها ومسئولي مؤسسات التمويل، ويشارك في الجلسات كمتحدثين رئيسيين من وزراء الحكومة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كوجك وزير المالية.

كما يشارك الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، والدكتورة هايكي هارمجارت مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ورؤساء ومسئولي شركات تعدين عالمية كبري والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وقيادات بالهيئة.