شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية «باعظيم» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة باعظيم التجارية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)، أمس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (20.67% ) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني ( 22.39%).
ونوهت بأنها ستدعو لاحقاً إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من المساهمين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (20.67% ) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني ( 22.39%).
ونوهت بأنها ستدعو لاحقاً إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من المساهمين.