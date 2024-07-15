الاقتصاد

تأجيل عمومية «باعظيم» لعدم اكتمال النصاب القانوني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة باعظيم التجارية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)، أمس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (20.67% ) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني ( 22.39%).
ونوهت بأنها ستدعو لاحقاً إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من المساهمين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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