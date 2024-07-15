شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق بطولة "موتور ويك" ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة بيس آر ايچيبت المنظمه للبطولة لإطلاق الموسم الثالثلبطولة "موتور ويك " بالتعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وفي إطار احتفالات نادي السيارات والرحلات المصري بمرور مائة عام على تأسيسه، تحت اسم جديد، موتور ويك (اسبوع المحركات، motor week )، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار العالم علمين، في الفتره من 16 أغسطس وحتى 24 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة.

وجاء ذلك بعد نجاح البطول’ في الموسمين السابقين فى مدينة العلمين، والذى كان الحدث الأقوى والأهم على أرض العلمين فى تلك الفترة.

وتتضمن البطوله 12 سباق مختلف ويشارك بها أكثر من 300 متسابق في جميع المنافسات، ويضم ايضا معرض للسيارات والدراجات الناريه والمراكب وخدمات ما بعد البيع، ليكون بذلك الحدث المجمع الاكبر الذي يتم تنظيمه في مصر والشرق الاوسط.

الجدير بالذكر أن رياضة السيارات تعتبر من اهم الرياضات فى العالم، ولها جمهور كبير من جميع الفئات العمرية في مصر والشرق الاوسط والعالم.

وتهدف البطولة إلى أن تكون أكبر تجمع لرياضة المحركات في المنطقه حيث إن بطولة موتور ويك تجمع بين أنواع مختلفة من السباقات فى حدث واحد، وهذا ما يحدث للمرة الأولى فى مجال سباق السيارات بمصر( سبيد – الدريفت – تندم دريفت – سباق سحب- سباق سحب سيارات خارقة - سباق سحب دراجات نارية- رالى -تحدي 4X4 - محاكي( simulator) - كارتينج- ريموت (RC)- و جيت سكى ) بجانب عرض السيارات المعدلة (stance).

وكذلك تضم الفعاليات محاوله لكسر رقم قياسي لموسوعة جينيس للارقام القياسية بتنظيم اكبر موكب للسيارات و الدراجات الناريه بالعالم .



