شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم العشري نائبا للرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف حاتم العشري، رئيس قطاع العلاقات العامة والمعارض والمؤتمرات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للقيام بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.

ويأتى القرار فى إطار ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة الجهاز، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الحكومة فى تعزيز دور المشروعات الصغيرة فى الاقتصاد المصري وفي مقدمتها المشروعات الصناعية القائمة على سلاسل الأمداد، الأمر الذى يسهم فى تحقيق مستهدفات خطة الحكومة الرامية إلى تعميق الصناعة.

ويمتلك العشري خبرة تمتد لأكثر من 25 عام، تدرج خلالها فى العديد من المناصب داخل جهاز تنمية المشروعات، كما عمل مستشاراً لوزير التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية على مدى 3 سنوات وكانت له إسهامات فى كثير من ملفات الصناعة المتعلقة بأنشطة الوزارة والعديد من الأحداث الدولية، فضلا عن دوره البارز فى انطلاق الشركة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والأمارات و البحرين والأردن التى انطلقت من العاصمة أبو ظبى مايو 2022 بهدف استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الأربعة.

والعشرى حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة المنصورة، وماجستير إدارة أعمال في مجال التسويق من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية.

كما كان له دورا فعال فى انطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة go green، يناير 2021 تحت رعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية.

وأيضا المنسق والمشرف العام عن تنظيم قمة تجمع دول الشرق والجنوب الافريقي (COMESA) الحادية والعشرون في القاهرة، نوفمبر 2021 بحضور السيد رئيس الجمهورية ورؤساء الدول الأفريقية المشاركة.

وأيضا المنسق العام لمشاركة مصر بإكسبو دبي 2020 بالإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "عراقة تعزز المستقبل" لتأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن بين حضارة الماضي وإنجازات الحاضر ورؤية المستقبل والذى تم من خلال التنسيق والاتصال المؤسسي مع كافة الوزارات والهيئات الاقتصادية بمصر نحو عرض محتوي يعكس مكانة مصر فى هذا المحفل العالمي، حيث حظى الجناح المصري على مدار الأشهر الستة للإكسبو بإقبال كبير تخطى عدد زوار الجناح 1.5 مليون زائر من مختلف دول العالم نظراً لأن الجناح قدم لزوار الإكسبو نسخة مصغرة عن مصر بكل تفاصيلها ومقوماتها الطبيعية والسياحية والصناعية والمعمارية والتاريخية.