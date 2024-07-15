شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تلتحق بمدارس "ابدأ" الفنية فى مدينتى دمياط وبدر؟ والان مع تفاصيل الخبر

يسعي الكثير من أولياء الأمور لإلحاق أولادهم بمدارس "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بكل من مدينتي بدر وبدمياط، وعن كيفية الالتحاق بمدرسة "ابدأ" في دمياط المتخصصة بمجال الخدمات اللوجستية من المدارس، والتي تهتم بالتعليم الفني والمهني الخاص بصيانة السفن، والتدريب الميداني حيث يتم إعداد الطلاب ليذهبوا إلى ميناء دمياط ليشاهدوا إصلاح السفن على أرض الواقع، وإليكم 3 شروط للتقديم بها وهي كالآتي:

أولا: التقديم متاح للبنين فقط من محافظات دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الإسكندرية، السويس.

ثانيا: مجموع الطالب بالشهادة الاعدادية لا يقل عن 210 درجة.

ثالثا: السن لا يزيد عن18 عام في أول أكتوبر 2024.

أما ﻣﺪرﺳﺔ "اﺑﺪأ" اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺒﺪر المتخصصة ﰱ ﻣﺠﺎل "اﻟﺬﻛﺎء الاصطناع" فإليكم 3 شروط مختلفة عن المدرسة السابقة لطبيعة مناهج كل مدرسة، وللتقديم بالمدرسة يجب اتباع كالآتي:



أولا: التقديم متاح للبنين والبنات من محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس.

ثانيا: مجموع الطالب بالشهادة الاعدادية لا يقل عن 240 درجة.

ثالثا: السن لا يزيد عن 18 عام في أول أكتوبر 2024.

استمارة الرغبة للتقديم ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ:



https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec