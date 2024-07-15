شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يفتتح النسخة 2 من بعثة الصناعات الكهربائية EPS بمشاركة 40 مستوردا والان مع تفاصيل الخبر

افتتح أحمد كجوك وزير المالية، النسخة الثانية من بعثة Egypt Power Show (EPS) والتى تعد أكبر بعثة مشترين دوليين فى قطاع الصناعات الكهربائية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع التمثيل التجارى ومشروع تطوير وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بهدف زيادة الصادرات لهذا القطاع بمشاركة 40 مشترى دولي.

واستمع وزير المالية لعدد من الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات الكبيرة المشاركة في فعاليات بعثة الصناعات الكهربائية، للوقوف على آخر تطورات المنتجات المصرية التي يتم تصديرها من قطاعات الصناعات الكهربائية.

شارك في فعاليات الافتتاح الوزير مفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري واللواء شريف المواردي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات والمهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، إن الدورة الثانية من بعثة EPS تضم قطاعات الصناعات الكهربائية والكابلات والعدادات ووحدات الإضاءة والمولدات والتكييفات وتشهد عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية وأكثر من 40 مشترى دولي من 16 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أنه من المقرر يومي 16 و 17 يوليو تنظيم زيارات ميدانية للمشترين الدوليين إلى المصانع الهندسية المشاركة، للتعرف على الإمكانيات الصناعية للشركات المصرية وبحث سبل التعاون المشترك وتوقيع العقود التصديرية.

وكشف "الصياد" عن قائمة الدول الأفريقية المشاركة في بعثة EPS والتي تضم السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وأوغندا وغانا وزامبيا، حيث تعتبر السوق الأفريقية ضمن أكبر الأسواق التى يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن هناك مشاركة عربية موسعة في بعثة EPS وتضم البعثة مشترين من دول تونس والجزائر والبحرين والسعودية والعراق وليبيا وعمان والأردن ، ومن الدول الأوروبية يشارك مشترين من دول جمهورية التشيك و إيطاليا وهولندا وانجلترا.

وأوضحت "حلمي"، أن النسخة الأولي من البعثة حققت نجاح كبير مما دفع المجلس لتنظيم النسخة الثانية بهدف زيادة صادرات القطاعات الإنتاجية المشاركة في البعثة وتحديدا للأسواق الأفريقية من أجل تحقيق استراتيجية الوصول بالصادرات إلي 145 مليار دولار بحلول 2030

ومن جانبه أعرب السيد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن فخره وسعادته بالشراكة مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بتقديم الدعم اللازم لمشاركة 32 شركة مصرية من قطاع الصناعات الكهربائية في معرض "ايجيبت باور شو" في نسخته الثانية، والمُقام تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.



كما أشار بنجلون إلى أن المشروع يفخر بشراكته مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية لدعم الجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز وزيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية وتوفير مناخ ملائم ومشجع للمُصدرين في مصر، ومساعدتهم في الوصول إلى الأسواق العالمية الجديدة عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم لهذه الشركات بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.



