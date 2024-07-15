شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 15-7-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الإثنين 15-7-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.13جنيه للشراء، و13.14جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.22جنيه للشراء، و13.13جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.13 جنيه للشراء.

13.14جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.22جنيه للشراء.

13.13جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.14جنيه للشراء.

13.16جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.25جنيه للشراء.

13.17جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.21جنيه للشراء.

13.13جنيه للبيع.



