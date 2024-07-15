شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 15يوليو 2024 بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم الإثنين 15 يوليو 2024 استقرار ملحوظ عند المقارنة بحركة الذهب في السوق أمس، لتشهد جميع الأعيرة الذهب المتداولة في الأسواق ثبات ملحوظ، مستهل تعاملات الأسبوع.

سعر الذهب اليوم الاثنين 15 يوليو 2024

الذهب في مصر شهد عدة تغيرات واضحة على مدار تعاملات هذا الأسبوع، لكن مع بدء التداول على الذهب في مصر اليوم، فإن الأسعار لم تشهد تغير يذكر وذلك لغياب وجود عوامل تدفع الذهب نحو التحرك في مصر.



سعر الذهب الآن:عيار 24 يسجل 3709 جنيها. عيار 21 يسجل 3245 جنيها. عيار 18 يسجل 2781 جنيها. الجنيه الذهب 25960 جنيه. سعر الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي لكنها حققت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الآمال في قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.



