شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3245 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات المعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3708.5 جنيه للبيع، و3691.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر 3399.5 جنيه للبيع، و3383.75 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الإثنين، 3245 جنيها للبيع، و3230 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم، 2781.5 جنيه للبيع، و2768.5 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2163.25 جنيه للشراء، و2153.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم، 1854.25 جنيه للبيع، و1845.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 25960 جنيها للبيع، و25840 جنيها للشراء.

