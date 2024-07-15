شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الصناعة والتصدير على رأس أولويات المجموعة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

شدد أحمد كجوك وزير المالية، على أن الصناعة والتصدير أولوية على رأس اهتمامات المجموعة الاقتصادية، مضيفاً أن هناك قنوات اتصال مباشرة مع المصنعين والمصدرين للتعامل الفوري مع أية تحديات تواجه الصادرات الوطنية.

وأضاف خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية من بعثة الصناعات الكهربائية EPS التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، إن هناك دعم حكومي للمصنعين والمصدرين من أجل النهوض بالصادرات وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات ، مشيراً إلي التنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة المصرية.

ووجه وزير المالية حديثه للشركات المشاركة في البعثة قائلا" المجموعة الاقتصادية تركز اهتمامها على فتح قنوات اتصال دائمة مع المصدرين للتعامل مع المعوقات ورد أعباء التصدير وغيرها من الملفات.

شارك في افتتاح فعاليات بعثة الصناعات الكهربائية الوزير مفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري واللواء شريف المواردي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات والمهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري.