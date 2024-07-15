شكرا لقرائتكم خبر عن 3 معلومات عن الفرق بين دور مبادر "ابدأ" ووزارة الصناعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

البعض يتساءل عن ماهية دور المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ودور "وزارة الصناعة"، لذا يقدم ”الخليج 365” ثلاث فروق للتوضيح وهي كالآتي :



أولا: وزارة الصناعة تقوم بتنفيذ القوانين وصياغة اللوائح والإستراتيجيات المنظمة للصناعة والتجارة في مصر، ودورها تنظيمي بالأساس.

ثانيا : تعمل المبادرة الوطنية "ابدأ" على تنفيذ مشروعات صناعية تضمن تقليل الفجوة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص العمل.

ثالثا : تعمل مبادرة "ابدأ" أيضا على حل المشكلات التي تواجه المصنعين بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالصناعة وإرشاد المصنعين فيما يتعلق بالإجراءات التي تضمن تيسير أعمالهم، وكذلك تدريب العمالة ورفع مستوى إنتاجيتهم.

وللتواصل مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من خلال الرابط التالي:

الموقع الالكتروني لتقديم الطلبات:

- https://ebda.com.eg/factory/add



