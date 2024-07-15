شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بضغوط تراجع أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 27961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 34276 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12084 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 6280 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 9065 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2701 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 6485 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والدولية للأسمدة والكيماويات.

وفي سياق متصل أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 400 ألف سهم، والثانية 460 ألف سهم، والثالثة 49 ألف سهم، والرابعة 6.5 مليون سهم، والخامسة 400 ألف سهم.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا النعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 7 آلاف سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 87 سهمًا، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 75 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات عدد 70 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 465 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن موافقة مجلس الإدارة على التعاقد مع استشاري عالمي لوضع خطة استراتيجية خمسية للشركة، وتنفيذها على أرض الواقع، بإشراف ومتابعة من قبل المكتب الاستشاري لخبرته في عمليات تحول الشركة وبالأخص في مجال أمال الموانئ، للارتقاء بالأداء وتحسين القدرة من خلال خطة استراتيجية للوصول للمعدلات القياسية العالمية.

في السياق ذاته أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، عن نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت الشركة إيرادات نشاط بلغت 56.1 مليون دولار بنسبة نمو سنوي 35%، وبلغ صافي الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب 35.6 مليون دولار بنسبة نمو 64%، وأرجعت تحسن الأداء إلى زيادة متوسط الأسعار الدولية في قطاع الشحن والخدمات البترولية، وزيادة تشغيل الوحدات البحرية ذات الإيجار اليومي المرتفع ضمن قطاع دعم الشحن، وتنويع الخدمات وترشيد التكاليف.