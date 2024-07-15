شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الاثنين فى مصر.. عيار 21 يسجل 3245 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يتداول سعر الذهب في مصر بشكل عرضي، أي يشهد تذبذب واضح، خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك بسبب تحركات مماثلة في سعر أونصة الذهب العالمي، الأمر الذي قلل من فرص صعود سعر الذهب المحلي خاصة مع تراجع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3709 جنيها.

عيار 21 يسجل 3245 جنيها.

عيار 18 يسجل 2781 جنيها.

الجنيه الذهب 25960 جنيها.

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك خلال تداولات اليوم بشكل طفيف ولكنه يساهم بشكل عام في بقاء سعر الذهب المحلي معتمداً على تغيرات السعر في اونصة الذهب العالمي خاصة مع تراجع الطلب المحلي على الذهب بشكل كبير، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وتسلم البنك المركزي المصري 400 كيلو جرام من الذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية في النصف الأول من عام 2024 لترتفع الكمية التي تسلمها البنك بنسبة 23% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.

وصلت قيمة الذهب الذي تم تسليمه خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.6 مليار جنيه، بينما وصلت كمية الذهب التي تسلمها البنك المركزي من الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 330 كيلو من الذهب وبلغت كمية الذهب المسلمة خلال العام الماضي بأكمله إلى 720 كيلو.