شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأوروبية والأسواق الآسيوية مع تقييم تأثير محاولة اغتيال ترامب والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت الأسهم الأوروبية، فى مستهل تعاملات الأسبوع، مع تقييم الأسواق العالمية لتأثير محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.33% في التعاملات المبكرة، كما تداولت جميع البورصات الرئيسية وأغلبية القطاعات بالمنطقة الحمراء. وقادت السلع المنزلية الخسائر متراجعة بنسبة 1.07%، تليها البنوك التي خسرت 0.9%، كما انخفضت أسهم شركة Burberry بنسبة 11.07%، بعد أن أدت أداءً مخيبًا للآمال في الربع الأول؛ نتيجة لاستبدال رئيسها.

من جهة أخرى تراجعت معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الاثنين، حيث جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني دون التوقعات، في حين قام المستثمرون أيضًا بتقييم تأثير محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع حاشد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر مكتب الإحصاءات الصيني، اليوم، أن اقتصاد البلاد ارتفع بنسبة 4.7% في الربع الثاني، وهو ما يقل عن توقعات التوسع بنسبة 5.1% وأقل من الزيادة البالغة 5.3% في الربع الأول.

كما انخفض مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج بنسبة 1.73% بدءًا من الساعة الأخيرة للتداول، بقيادة أسهم المستهلكين، في حين ارتفع مؤشر "CSI 300" في البر الرئيسي الصيني بنسبة 0.11%، بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية أسوأ من المتوقع.

يشار إلى أن كبار قادة الصين سيجتمعون هذا الأسبوع في اجتماع مرتقب يُعرف باسم الجلسة المكتملة الثالثة، حيث يتوقع المحللون أن يركز الاجتماع على مجالات مثل: ارتفاع مستويات ديون الحكومات المحلية والدفع نحو التصنيع المتقدم بدلاً من قطاع العقارات في البلاد.