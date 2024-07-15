شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 84.48 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

هبطت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم مع ارتفاع الدولار، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، وترقب سير الأوضاع في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتًا، أو 0.7 %، إلى 84.48 دولار للبرميل.

وبلغ سعر خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 81.65 دولار للبرميل، منخفضًا 56 سنتًا، أو 0.7 % وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفع الدولار اليوم، بينما تراجعت العقود الآجلة للسندات الأمريكية.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو1.7%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو1.1%.