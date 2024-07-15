نهاية التعاملات.. زيادة بسعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم، الاثنين، حيث زاد الجرام بنحو 5 جنيهات مقارنة بأسعاره بمنتصف تعاملات اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2167 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2786 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3714 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2422 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الاثنين، بنسبة 0.42%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج