شكرا لقرائتكم خبر عن شركة انطلاق تستعد لإطلاق النسخة الثانية من التقرير النصف سنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح النسخة الأولي من التقرير النصف سنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري شركة انطلاق تستعد لإطلاق النسخة الثانية من التقرير والتي تغطي حالة القطاع في النصف الأول من عام 2024.

يعكس التقرير حالة قطاع ريادة الأعمال في مصر، وأهم التحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية).



ويهدف التقرير إلى تزويد قطاع ريادة الأعمال بأساليب قائمة على الأدلة تسمح برؤية أكبر للقطاع بشكل رئيسي من خلال توسيع وصول القطاع إلى البيانات لتعزيز عملية صنع القرار وإنشاء قنوات قائمة على الأدلة من وإلى رواد الأعمال وعمل منصة حوار بين الجهات المعنية في القطاع، مما يساهم الوصول لسياسات قابلة للتنفيذ مبنية على البيانات، ويضم التقرير توصيات خاصة بالسياسات العامة لتسريع وتيرة نمو قطاع ريادة الأعمال المصري.

يستهدف التقرير وصول البيانات إلى الحكومة والمستثمرين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية وذلك للترويج لمصر كمركز إقليمي لريادة الإعمال حيث استطاع التقرير في نسخته الأولى الوصول إلى أكثر من 15 دولة.