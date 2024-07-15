شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام والاتصالات الصربي يزور المتحف القومي للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ديان ريستيتش وزير الإعلام والاتصالات الصربي، والسفير ميروسلاف شيستوفيتش سفير صربيا في مصر، وذلك على هامش تواجده الحالي للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي، الذي عُقد بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة .

وكان في استقبالهما الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهما، وقدم لهما نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما أهدى وزير الإعلام والاتصالات الصربي كتالوج المومياوات الملكية أيقونة معروضات المتحف.

وقام الدكتور محروس الصناديدى أمين المتحف، باصطحابهما في جولة داخل المتحف تضمنت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهما شرحًا وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وخلال الجولة، أعرب ديان ريستيتش، عن إعجابه الشديد بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، و أسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات .





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