شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها الطاقة بنسبة 7.5% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 7.5%، وصعد قطاعا التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 1.8%، 1.2%، على التوالي، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، ونما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.1%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، وانخفض قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، ونزل قطاعا العقارات والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 670.6 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 76.7 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.08%، والعرب على 6.05%، واستحوذت المؤسسات على 31.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 178.4 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 95.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء 220.3 مليون جنيه، 62.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 27952 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 34248 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 12075 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 9060 نقطة، واستقر مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 2701 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 6470 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1725 نقطة.