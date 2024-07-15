شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 15-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 15-7-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والدولية للأسمدة والكيماويات.



البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 670.6 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 76.7 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.08%، والعرب على 6.05%، واستحوذت المؤسسات على 31.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 178.4 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 95.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء 220.3 مليون جنيه، 62.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 27952 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 34248 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 12075 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 9060 نقطة، واستقر مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 2701 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 6470 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1725 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

أسهم الخزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 400 ألف سهم، والثانية 460 ألف سهم، والثالثة 49 ألف سهم، والرابعة 6.5 مليون سهم، والخامسة 400 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا النعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 7 آلاف سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 87 سهمًا، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 75 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات عدد 70 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 465 ألف سهم.

الإسكندرية للحاويات

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن موافقة مجلس الإدارة على التعاقد مع استشاري عالمي لوضع خطة استراتيجية خمسية للشركة، وتنفيذها على أرض الواقع، بإشراف ومتابعة من قبل المكتب الاستشاري لخبرته في عمليات تحول الشركة وبالأخص في مجال أمال الموانئ، للارتقاء بالأداء وتحسين القدرة من خلال خطة استراتيجية للوصول للمعدلات القياسية العالمية.

ماريديف

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، عن نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت الشركة إيرادات نشاط بلغت 56.1 مليون دولار بنسبة نمو سنوي 35%، وبلغ صافي الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب 35.6 مليون دولار بنسبة نمو 64%، وأرجعت تحسن الأداء إلى زيادة متوسط الأسعار الدولية في قطاع الشحن والخدمات البترولية، وزيادة تشغيل الوحدات البحرية ذات الإيجار اليومي المرتفع ضمن قطاع دعم الشحن، وتنويع الخدمات وترشيد التكاليف.