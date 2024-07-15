شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات متميزة ومحسنة على منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تعمل منصة مصر الرقمية على تقديم خدمات متميزة ومحسّنة باستمرار، حيث تم إدخال تطوير على البوابة الرقمية، ووصل عدد الخدمات على المنصة نحو 170 خدمة مرقمنة.. إليك كل ما تريد معرفته عن التحديثات الجديدة.

١-البدء في تفعيل التكامل مع التوقيع الإلكتروني لتمكين المصريين في الخارج من الحصول على الخدمات بموثوقية أكبر.

٢-تحديث منصة التحقق من الهوية الرقمية التي ستصبح المنصة الموحدة للدولة المصرية والتي ستُستخدم عبر جميع المنصات الإلكترونية في الدولة.

٣-إضافة خدمات جديدة.

٤- تحديث الخدمات الحالية.

ونظرًا لتحسين مستويات الأمان، قد يحتاج المستخدم إلى إعادة التسجيل أو تغيير كلمة المرور الخاصة بك.

وتم تصميم هذه البوابة لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفاز وجميع أنواع المتصفحات.

وبلغ عدد المسجلين على المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة.

ومن أبرز الخدمات الخدمات التموين، التوثيق، السجل التجاري، التأمين الاجتماعي، مركباتي، رخصي، المرافق، الشركات والمنشئات، عدالة مصر الرقمية، الضرائب العقارية، الأحوال المدنية، الزراعة، التأمين الصحي الشامل، دار الإفتاء، الكهرباء، وغيرها من الخدمات.