شكرا لقرائتكم خبر 29 ألف مزرعة نخيل تغذي سوق الرطب والتمور بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد سوق التمور المركزي بالمدينة المنورة حراكا اقتصاديا، تزامنا مع موسم جني «الرطب» الذي يبدأ من شهر يونيو من كل عام، من خلال 29 ألف مزرعة نخيل بالمنطقة.

ويتميز سوق التمور في المنطقة بتعدد أنواع الرطب المعروضة، التي تشتهر بها المدينة المنورة ومحافظاتها، ومنها: الروثانة، والربيعة، والحلية، والسويداء، والحلوة، ولونة مساعد، وغيرها من أنواع الرطب المختلفة.

وتسهم درجات الحرارة المرتفعة في التأثير على سرعة نضوج الرطب كمرحلة أولى لعمليات الجني، التي تستمر حتى نهاية شهر يوليو، ثم تبدأ بعدها عملية جنيّ التمور والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس، ليبدأ المزارعون في عرض تمورهم في السوق ومن أشهرها: تمر العجوة، والصفاوي، والعنبر، والمجدول، والبرني، وغيرها من أنواع التمور الأخرى.

وتعد منطقة المدينة المنورة من المناطق المشهوره بزراعة النخيل، ويعمل المزارعون على حماية محاصيلهم من الطيور بسبب هجماتها على عذوق النخيل «القنيّه» ومفردها «القنو» مما يجبر بعضهم على ابتكار وسائل متنوعة لصد هذه الهجمات وتخفيف أشعة الشمس الحارة للحفاظ على الثمار من السقوط والتلوث، ومن وسائل الحفاظ على الثمار عملية «التكميم» أو «التطفيش» الذي يستخدم لحفظ محاصيل النخيل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة عبدالله الردادي، أن فكرة تغطية ثمار النخيل التكميم أو التطفيش معروفة منذ القدم عند مزارعي المدينة المنورة، وهي عبارة عن تغطية آمنة للرطب والتمر في بعض الأصناف مثل: العجوة والصفاوي والعنبرة والمجدول والصقعي حتى تنضج بالكامل وتصبح تمرا، حيث كان في السابق تستخدم أكياس «الخيش»، أما الآن فقد أنتجت بعض الشركات أغطية بلاستكية شبكية ذات ألوان مختلفة حسب نوع الثمرة، حيث يفضل لتمر الصفاوي والعجوة اللون الأخضر لزيادة نسبة الظل عليها حتى يصبح لون الثمرة أكثر سوادا، أما العنبرة والصقعي فيفضل لها اللون الأبيض الشفاف؛ لأنه لا يحتاج إلى زيادة الظل ليبقى لون الثمرة فاتح وهو اللون المرغوب تسويقيا.