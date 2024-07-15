شكرا لقرائتكم خبر «شور دُلني» تجمع 200 مستشار مختص بـ15 مجالا في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم بنك التنمية الاجتماعية في جدة، اليوم، فعالية «شور دُلني»، بهدف تعزيز ريادة الأعمال وتقديم الاستشارات المتخصصة، حيث تجمع أكثر من 200 مستشار مختص في 15 مجالا استشاريا في مكان واحد، لتقديم خبراتهم في آن واحد إلى مناطق مختلفة في المملكة.

ويهدف هذا الحدث إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، خلال تقديم استشارات فردية مباشرة ومتخصصة، مما يساعدهم على تجاوز التحديات في مراحل التأسيس أو التشغيل، وتشمل التخصصات الجديدة للاستشارات: الألعاب الالكترونية، الذكاء الاصطناعي، السياحة والثقافة، خدمات الحج والعمرة.

وستشهد الفعالية تقديم قصص نجاح حية من رواد الأعمال، الذين استفادوا من الاستشارات والدعم المقدم من البنك ومركز دلني، إضافة إلى تنظيم ورش عمل لتنمية المهارات، وتعزيز قدرات رواد الأعمال على إدارة مشاريعهم بفعالية.

كما سيتم تكريم 20 مستشارا معتمدا لتأسيس وحدات التطوع، وإطلاق منصة الاستشارات الالكترونية التطوعية.

وتعد فعالية 'شور دُلني' تأكيدا على التزام البنك المستمر بدعم رواد الأعمال في المملكة، إذ يسعى البنك لتقديم الدعم اللازم لتعزيز الابتكار والنمو في مجتمع الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على تحقيق نجاحاتهم، وتجاوز التحديات، وتعزيز بيئة ريادية مستدامة، تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تتضمن الفعالية