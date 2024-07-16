شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 15- 7- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 15-7-2024.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 670.6 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 76.7 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.08%، والعرب على 6.05%، واستحوذت المؤسسات على 31.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 178.4 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 95.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء 220.3 مليون جنيه، 62.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 27952 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 34248 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 12075 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 9060 نقطة، واستقر مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 2701 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 6470 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1725 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.320 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 18.52%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 22.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.77%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.278 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.92%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 33.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.29%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.87%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أي تي ليس 2 بسعر إغلاق 1.019 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.78%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 12.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 35.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.18%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 7.900 بنسبة تراجع بلغت 3.66%.