طرح 5 مشاريع زراعية لإنتاج الفاكهة والبن والزهور في الباحة

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وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية تشمل مشروع مدينة البن الغازي لزراعة أكثر من (150) ألف شجرة في مساحة تتجاوز (2.29) مليون م2، وبطاقة إنتاجية تتجاوز (15) ألف طن، وآخر موعد لاستلام العروض في 10 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 11 سبتمبر 2024م، ومشروع قرية العناب بجوار سد الجنابين، لزراعة أشجار النخيل والفاكهة والأشجار المثمرة بناء على التركيبة المحصولية للمنطقة في مساحة إجمالية تتجاوز (4.6) ملايين م, وآخر موعد لاستلام العروض في 24 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 25 سبتمبر 2024م.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع حقول الخزامى الذي تم طرحه ضمن الفرص الاستثمارية، يستهدف زراعة أكثر من (2500) شتلة سنويا من الخزامى، وتنفيذ سور ومظلات من الشبك الزراعي وحقول أمهات وشبكات الري، في مساحة تتجاوز (11.71) ألف م2، وآخر موعد لاستلام العروض في 02 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 03 سبتمبر 2024م، ومشروع مشتل فاكهة في قلوة، لزراعة (100) ألف شتلة سنويا لجميع أنواع الفواكه، في مساحة تتجاوز (33.37) ألف م2، ومشروع مشتل زهور في قلوة لإنتاج (500) ألف شتلة سنويا لجميع أنواع الزهور والأشجار البرية، في مساحة تتجاوز (34.79) ألف م2، وآخر موعد لاستلام العروض للمشتلين في 03 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 04 سبتمبر 2024م.
المشاريع:
- مدينة البن الغازي لزراعة أكثر من 150 ألف شجرة في مساحة 2.29 مليون م2.
- قرية العناب لزراعة أشجار النخيل والفاكهة والأشجار المثمرة بمساحة 4.6 ملايين م2.
- حقول الخزامى لزراعة أكثر من 2500 شتلة سنويا من الخزامى بمساحة 11.71 ألف م2.
- مشتل فاكهة لزراعة 100 ألف شتلة سنويا لجميع أنواع الفواكه، بمساحة 33.37 ألف م2.
- مشتل زهور لإنتاج 500 ألف شتلة سنويا بمساحة 34.79 ألف م2.
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