شكرا لقرائتكم خبر طرح 5 مشاريع زراعية لإنتاج الفاكهة والبن والزهور في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 مشاريع زراعية في منطقة الباحة عبر منصة «فرص»، لزراعة أشجار الفاكهة والبن والنخيل وإنتاج الزهور والأشجار البرية؛ بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وفقا لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية تشمل مشروع مدينة البن الغازي لزراعة أكثر من (150) ألف شجرة في مساحة تتجاوز (2.29) مليون م2، وبطاقة إنتاجية تتجاوز (15) ألف طن، وآخر موعد لاستلام العروض في 10 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 11 سبتمبر 2024م، ومشروع قرية العناب بجوار سد الجنابين، لزراعة أشجار النخيل والفاكهة والأشجار المثمرة بناء على التركيبة المحصولية للمنطقة في مساحة إجمالية تتجاوز (4.6) ملايين م, وآخر موعد لاستلام العروض في 24 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 25 سبتمبر 2024م.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع حقول الخزامى الذي تم طرحه ضمن الفرص الاستثمارية، يستهدف زراعة أكثر من (2500) شتلة سنويا من الخزامى، وتنفيذ سور ومظلات من الشبك الزراعي وحقول أمهات وشبكات الري، في مساحة تتجاوز (11.71) ألف م2، وآخر موعد لاستلام العروض في 02 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 03 سبتمبر 2024م، ومشروع مشتل فاكهة في قلوة، لزراعة (100) ألف شتلة سنويا لجميع أنواع الفواكه، في مساحة تتجاوز (33.37) ألف م2، ومشروع مشتل زهور في قلوة لإنتاج (500) ألف شتلة سنويا لجميع أنواع الزهور والأشجار البرية، في مساحة تتجاوز (34.79) ألف م2، وآخر موعد لاستلام العروض للمشتلين في 03 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 04 سبتمبر 2024م.

المشاريع: