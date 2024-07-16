شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم خطوات الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع التعدين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

طرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب بصفة دورية

إطلاق مشروع المنصة الرقمية الاستثمارية للذهب والمعادن

الإعداد لبرنامج مسح جوى في مصر لإنشاء خريطة الأماكن الحاوية للمعادن

تستهدف استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية والمتعلقة بقطاع التعدين العمل على تطوير أداء قطاع التعدين واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة في مصر والتوسع في الصناعات الاستخراجية.

وفى هذا الإطار سيجرى العمل على عدة محاور تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة، وطرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية، وتكثيف جهود تأكيد الاحتياطيات للخامات المعدنية المختلفة، وإطلاق مشروع التحول الرقمى والمنصة الرقمية الاستثمارية للذهب والمعادن، والإعداد لبرنامج مسح جوى في مصر لإنشاء خريطة الأماكن الحاوية للمعادن مع البناء على الجهود السابقة، علاوة على الترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين المصرى في المحافل الدولية وفى مقدمتها منتدى مصر للتعدين.

ووفقا للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فإن حجم إنتاج الذهب الحالي خلال العام المالى 2023/2024 بلغ 559 ألف أوقية مستهدف الوصول بها إلى 800 ألفاً عام 2030 فيما بلغ حجم إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن مستهدف زيادتها إلى 30 مليوناً عام 2030 .

هذا ويفتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الثلاثاء أعمال منتدي مصر للتعدين( EMF ) في نسخته الثالثة والذي يعقد علي مدار يومين بالقاهرة بحضور دولي موسع من المسئولين رفيعي المستوي وقادة صناعة التعدين و المستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبري و مؤسسات التمويل و خبراء الاستكشاف التعديني من مصر ودول العالم .

ومن المقرر ان يلقي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الكلمة الإفتتاحية في المنتدى والتي يستعرض خلالها الوزير رؤية قطاع التعدين المصري خلال الفترة المقبلة لتطوير الاداء وزيادة كفاءة العمل بالقطاع مما يساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات لاستكشاف واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة.

ويقام المنتدي هذا العام تحت شعار (استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة) ويأتي انعقاده وفق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وابراز مايشهده من تطورات وبرنامج العمل لدعم مناخ الاستثمار التعديني، كما يمثل هذا الحدث السنوي منصة تجمع المسئولين في قطاع التعدين والمستثمرين الدوليين لتعزيز التعاون والشراكة في استغلال الامكانات التعدينية التي تحظي بها مصر وفتح المجال للتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات التمويلية الدولية في دعم جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري.

ويشهد المنتدي في نسخته الحالية مشاركة مايزيد علي 4 آلاف مشارك من 34 دولة في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب الذي سيضم اكثر من مائة شركة محلية وعالمية عارضة، ومن المقرر ان يشهد الحدث اقامة 15 جلسة نقاشية متخصصة علي مدار يومي الانعقاد تضم اكثر من 50 متحدثاً رفيعي المستوي من الوزراء والمسئولين ورؤساء الشركات المحلية والعالمية وقادة صناعة التعدين وخبراءها ومسئولي مؤسسات التمويل، ويشارك في الجلسات كمتحدثين رئيسيين من وزراء الحكومة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كوجك وزير المالية.

كما يشارك الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، والدكتورة هايكي هارمجارت مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ورؤساء ومسئولي شركات تعدين عالمية كبري والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وقيادات بالهيئة.



