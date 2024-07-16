شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المخزون التجارى النفطى فى الولايات المتحدة ليبلغ 1.215مليار برميل والان مع تفاصيل الخبر

انخفض المخزون التجاري النفطى فى دول الأمريكيتين بمقدار 30 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليستقر عند نحو 1.488 مليار برميل منها 617 مليون برميل من النفط الخام و 871 مليون برميل من المنتجات، وهو مستوى منخفض بمقدار 21 مليون برميل مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق وذلك وفقا للتقرير الربع السنوي حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأشار التقرير إلى انخفاض المخزون التجاري النفطي في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الربع الأول من عام 2024 بمقدار 36 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليبلغ 1.215 مليار برميل، وهو مستوى منخفض بنحو 11 مليون برميل على أساس سنوى.

وتابع التقرير أنه فى هذا السياق، ارتفع المخزون التجارى الأمريكى من النفط الخام بنحو 20.3 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2023 وهو 451.4 مليون برميل منخفضاً بنحو 18.6 مليون برميل على أساس سنوى.

وتجدر الإشارة إلى انخفاض المخزون التجارى الأمريكى من النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يناير 2024 بأكبر وتيرة في نحو خمسة أشهر، بلغت 9.2 مليون برميل، على خلفية اضطرابات الطقس الناجمة عن العاصفة Heather التي تسببت في انخفاض إنتاج النفط الخام، في حين انخفض إجمالي المخزون التجارى الأمريكى من المنتجات النفطية خلال الربع الأول من عام 2024 بنحو 56.3 مليون برميل مقارنة بالربع السابق، متأثراً بتراجع معدلات تشغيل مصافي التكرير خلال شهري يناير وفبراير، ليستقر عند نحو 763.6 مليون برميل، وهو مستوى مرتفع بنحو 7.6 مليون برميل على أساس سنوى.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع مخزون الغازولين الأمريكى خلال الأسبوع المنتهى فى السادس والعشرون من يناير 2024 إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2021، على خلفية انخفاض الطلب المحلى.



