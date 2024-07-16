شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يفتتح منتدى التعدين الدولى ويستعرض رؤية القطاع الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أعمال منتدي مصر للتعدين في نسخته الثالثة والذي يعقد علي مدار يومين بالقاهرة بحضور دولي موسع من المسئولين رفيعي المستوي وقادة صناعة التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبري ومؤسسات التمويل وخبراء الاستكشاف التعديني من مصر ودول العالم.

واستعرض المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية رؤية قطاع التعدين المصرى خلال الفترة المقبلة لتطوير الأداء وزيادة كفاءة العمل بالقطاع مما يساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات لاستكشاف واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة.

ويقام المنتدي هذا العام تحت شعار (استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة) ويأتي انعقاده وفق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وإبراز ما يشهده من تطورات وبرنامج العمل لدعم مناخ الاستثمار التعديني.

كما يمثل هذا الحدث السنوى منصة تجمع المسئولين في قطاع التعدين والمستثمرين الدوليين لتعزيز التعاون والشراكة في استغلال الامكانات التعدينية التي تحظي بها مصر وفتح المجال للتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات التمويلية الدولية في دعم جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين المصرى.