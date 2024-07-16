شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو توضيحى عن مصنع "نوفا" إحدى شراكات "مبادرة ابدأ" والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر ﻣﺼﻨﻊ "ﻧﻮﻓﺎ" ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب.

يذكر أن شركة نوڤا للتنمية الصناعية - إحدى شراكات "ابدأ" قد تم مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات محطات المياه والصرف الصحي، جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين وتشجيع الصناعات المحلية المتنوعة .

وللتعرف علي شكل التعاون بين كل من مصنع "نوڤا" بالشراكة مع شركة "ابدأ" وبعض الشركات الأجنبية المتخصصة في تصنيع مستلزمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي فهي كالآتي:

وجاء هذا التعاون ضمن جهود مبادرة "ابدأ" في زيادة الاستثمارات الصناعية وتوطين صناعات حديثة، حيث يُعد نوڤا المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا الذى يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي.

ويأتي المصنع بطاقة إنتاجية تُقدر بحوالي 1500طن من منتجات الستانلس سنويا، كما يهدف مصنع "نوفا" لتقليل الفاتورة الاستيرادية المصرية بحوالي 100 مليون دولار في العام الأول.

ويوفر المصنع فرص كبري للكوادر المصرية لإكتساب الخبرات العالمية في هذا المجال، وخاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع المياه والصرف، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاتها العاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، تقدم كل الدعم والتشجيع للصناعات الوطنية.

وعن شكل التعاون في هذه الصناعة الهامة فقد شمل برتوكول التعاون كل من مصنع "نوڤا" للتنمية الصناعية، وشركة Technofanghi الإيطالية، وشركة Parkson الأمريكية، وشركتي MUHR، وOTT الألمانية.