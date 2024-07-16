شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب التصريحات بشأن أسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، حيث استوعب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول أمس الاثنين بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة سبتمبر المقبل.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية المختصة في الشؤون الاقتصادية والمالية- أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفض بأكثر من ثلاث نقاط أساس إلى 4.1983%؛ فيما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من نقطة أساس ليصل إلى 4.4404%.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن العوائد والأسعار تتحرك في اتجاهين متعاكسين ونقطة أساس واحدة تساوي 0.01%.

ويترقب المستثمرون أيضًا اليوم الثلاثاء، أحدث بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية؛ بالإضافة إلى أسعار الواردات والصادرات في البلاد.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قد أكد أمس ، أن "البنك المركزى الأمريكى لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى 2% لخفض أسعار الفائدة".

وأشار باول -في كلمة خلال تواجده بالنادي الاقتصادي في العاصمة واشنطن في أول ظهور علني له عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو بشأن تباطؤ التضخم- إلى فكرة أن سياسة البنك المركزي الأمريكي يعمل مع "فترات تأخير طويلة ومتغيرة" لشرح سبب عدم انتظار الاحتياطي الفيدرالي حتى يتم تحقيق هدفه.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي الأمريكي في نهاية يوليو الجاري.