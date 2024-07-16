شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر أبريل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2024 وقد بـلغـت قيمة العجز فـى الميزان التجارى 2.68 مليار دولار خلال شهر أبريل 2024 مقابل 2.75 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 2.5٪.

ومن أهم المؤشرات أرتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 0.8٪ حيث بلغـت 3.29 مليـار دولار خـلال شهــر أبريل 2024 مقابــل 3.26 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى أرتفاع قيمـة صــادرات بعض السلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 16.3٪، ملابس جاهزة بنسبــة 31.4%، عجائن ومستحضرات غذائية بنسبة 45 ٪، أدوية ومستحضرات صيدلية بنسبه 64٪.

وأنخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 6%، أسمده بنسبة 35.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4٪ البترول الخام بنسبة 67.6%).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.7 ٪ حيث بلغت 5.97 مليار دولار خـلال شهــر أبريل 2024 مقابــل 6.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلــى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا، لدائن باشكالها الاوليه بنسبــه 11.4%، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبة 17.4 %، ادويه ومحضرات صيدله بنسبه 9.4%، ذرة بنسبــة 33.1%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة32.5%، قمح بنسبـة 45.2٪، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 28.6%، غاز طبيعى بنسبة 30.7%).