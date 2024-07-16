شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سنتامين العالمية: نتوقع استخراج 5 ملايين أوقية ذهب خلال العقد القادم والان مع تفاصيل الخبر

أكد مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية المشغلة لمنجم السكرى لإنتاج الذهب، أن مصر تنافس عدة دول فى جذب الاستثمارات في مجال التعدين لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمنى، وأن لديها المقومات المناسبة بشكل جيد سواء من الناحية الجيولوجية أو الدرع النوبى فضلاً عن الكوادر البشرية بما لديها من خبرات فى مجال التعدين، لافتاً إلى أنه من المتوقع خلال العقد القادم استخراج 5 ملايين أوقية ذهب.

وأضاف خلال كلمته فى منتدى مصر للتعدين، أن منجم السكري لإنتاج الذهب بمصر يعد أفضل نموذج فى العالم وبه احتياطيات هائلة من الذهب، ومستمرون فى تطويره وضخ استمارات جديدة بالتعاون مع الحكومة المصرية، لافتا إلى أن الشركة أطلقت ثلاث مبادرات جديدة لتطوير قطاع التعدين فى مصر، وجارى اتخاذ الإجراءات لإطلاق مدرسة للتعدين فى مصر، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بفرص تعدينية واعدة ومهارات بشرية متميزة ستسهم في نمو الاقتصاد المصري.



