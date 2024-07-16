شكرا لقرائتكم خبر عن موتور ويك أكبر حدث رياضى بمهرجان العلمين فى الفترة من 16: 24 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة بيس آر ايچيبت المنظمه للبطولة عن إطلاق الموسم الثالثة لبطولة "موتور ويك" بالتعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وفي إطار احتفالات نادي السيارات والرحلات المصري بمرور مائة عام على تأسيسه، تحت اسم جديد، موتور ويك (اسبوع المحركات، motor week )، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار العالم علمين، في الفتره من 16 أغسطس وحتى 24 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة.

وجاء ذلك بعد نجاح البطول’ في الموسمين السابقين فى مدينة العلمين، والذى كان الحدث الأقوى والأهم على أرض العلمين فى تلك الفترة.

وتتضمن البطوله 12 سباق مختلف ويشارك بها أكثر من 300 متسابق في جميع المنافسات، ويضم ايضا معرض للسيارات والدراجات الناريه والمراكب وخدمات ما بعد البيع، ليكون بذلك الحدث المجمع الاكبر الذي يتم تنظيمه في مصر والشرق الاوسط.

الجدير بالذكر أن رياضة السيارات تعتبر من اهم الرياضات فى العالم، ولها جمهور كبير من جميع الفئات العمرية في مصر والشرق الاوسط والعالم.

وتهدف البطولة إلى أن تكون أكبر تجمع لرياضة المحركات في المنطقه حيث إن بطولة موتور ويك تجمع بين أنواع مختلفة من السباقات فى حدث واحد، وهذا ما يحدث للمرة الأولى فى مجال سباق السيارات بمصر( سبيد – الدريفت – تندم دريفت – سباق سحب- سباق سحب سيارات خارقة - سباق سحب دراجات نارية- رالى -تحدي 4X4 - محاكي( simulator) - كارتينج- ريموت (RC)- وجيت سكى ) بجانب عرض السيارات المعدلة (stance).

وكذلك تضم الفعاليات محاوله لكسر رقم قياسي لموسوعة جينيس للارقام القياسية بتنظيم اكبر موكب للسيارات و الدراجات الناريه بالعالم .

وأضاف سمير، فى المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن تفاصيل السباق، أنه سيتم استخدام 10 venues، والموتوسيكلات، وتعلية معايير السلامة، و4x4 challenge بالإضافة إلى الـdrift، وكذلك ستريت سيركت والكارتينج.

وأوضح أن السيارات تعتمد على المتسابق ومهاراته، كما أن أوتو إكسبو سيجمع كل السيارات، فرياضة السيارات قاطرة للصناعة والتجارة، ومن المقرر أن يستمر عمل إكسبو 10 أيام نرى ما يخص المواتير والسيارات.

كما أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه لا بد من توفير المناخ ولكل الرياضات أيا كان نوعها، ومن بينها السيارات.

وقال صبحى فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل سباق motor week الذى يقام بالعلمين، إن العلمين والمهرجان الذى فرض نفسه على الساحة الدولية، والذى نتعاون فيه مع المتحدة، أصبحا مرآة للسياحة والثقافة والفكر والرياضة، ونحن هنا نعلن عن أحد السباقات الرياضية.

وأشار صبحى إلى أن مهرجان العالم علمين سيحظى بالاشتراكات الفنية، ماراثونات وأنشطة وبرامج مراكز الشباب.

وقال وزير الرياضة، إن تكريم الرئيس ما هو إلا انعكاس لاهتمام الدولة المصرية بالرياضيين والشباب عامة، والتكريم قبل الأولمبياد حافز قوى ودافع معنوى لتحقيق المزيد من الإنجازات.

ووجه وزير الرياضة الشكر إلى الشركة المتحدة لما تبذله من جهد وتعاون لرعاية ودعم البطولات والأحداث الرياضية، ومنها مهرجان العلمين الجديدة.