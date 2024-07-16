شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى: مصر تتمتع بمقومات متميزة بمجال التعدين تؤهلها لتصبح وجهة استثمارية جاذبة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تتمتع بمقومات متميزة فى مجال التعدين تؤهلها لأن تصبح وجهة استثمارية جاذبة سواء موقعها الجغرافى الاستراتيجي أو البنية التحتية المتطورة وذلك بالإضافة إلى الثروات الطبيعية الهائلة التى تزخر بها، مشيراً إلى أن التعاون المشترك والتكامل هو مفتاح تحقيق النجاحات فى الدرع النوبى.

وجاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين بمشاركة الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالأردن ومارتن هورجان رئيس شركة سنتامين العالمية للذهب وتونو فاك رئيس شركة أتون ريسورسز الكندية ومايك سيلفر رئيس شركة لوتس جولد الكندية والدكتورة هايكى هارمجارت مدير البنك الأوروبى للإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط.

وأشار بدوى إلى الدور الهام الذى تبذله الشركات العالمية العاملة فى مجال التعدين فى مصر ومساهماتها الفعالة خاصة فى توفير التكنولوجيات المتطورة والتقنيات الحديثة والخبرات، بالإضافة إلى دعم ودور المؤسسات المالية فى توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار فى هذا القطاع الحيوي لتحقيق نجاحات لكافة الأطراف.

وأكد الخرابشة أن الدرع النوبى الممتد كقاسم مشترك بين مصر والأردن والسعودية يوجد فرصاً متميزة للتعاون فى تطوير استغلال الموارد التعدينية ونجاح تطوير واستغلال الموارد فيه فى مصر والسعودية هو نجاح نستثمره فى الأردن ونضيفه لاستراتيجية التعدين لدينا، فى ظل تنامى مساهمة التعدين فى جهود التنمية ودعم التحول الطاقى والصناعات ، خاصة وأن الدراسات تشير لاحتياج العالم إلى 10 أضعاف المعادن المستخدمة حالياً.

وأكدت هارمجارت على دعم البنك الأوروبى للإعمار والتنمية لجهود الحكومتين المصرية والأردنية وتمويل تطويرهما لقطاع التعدين فى ظل التزامهما بتعزيز التحول الطاقى والتعدين الأخضر والاستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص وشفافية إتاحة المعلومات الخاصة بالاستكشاف.

و قال مارتن هورجان رئيس شركة سنتامين للذهب ان الدرع النوبي أحد اهم مناطق التعدين حاليا ويتواجد بها كميات من الذهب لم تستغل بعد وهناك المزيد من المناطق الواعدة للذهب، وأشاد بالادارة الجيدة للتحديات الاقليمية والعالمية التي واجهت مصر في مسيرتها والاصلاح الاقتصادي ولذلك فهي وجهة استثمارية جاذبة بما يتوفر لها من مقومات عديدة تشجع المستثمرين علي القدوم اليها ودولة هامة استراتيجيا في المنطقة، وأكد أن مقومات توفير الطاقة من الطاقة الشمسية متوفرة وممكنة في مصر لدعم مشروعات التعدين .



وقال مايك سيلفر رئيس شركة لوتس جولد الكندية ان الحكومة داعمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية الطموحة للشركة التي تسعي لتحقيق قصص نجاح لها في مصر، وتركز علي الوصول لتحقيق كشف تجاري والعمل علي الادارة الاقتصادية للمشروعات من خلال رفع كفاءة الانفاق وخفض التكاليف .

وقال تونو فاك رئيس شركة اتون ريسورسز الكندية نحن متحمسون لنمو اعمالنا في مصر، وحاليا نستكمل دراسات اقامة منجم الذهب بعد تحقيقها كشفا تجاريا، مشيدا بالتعاون الجاري مع الوزارة وهيئة الثروة المعدنية وخطوة تأسيس الشركة المشتركة، ودعم الدولة المصرية للاستثمارات.