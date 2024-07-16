شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات للجلسة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والسويدي إليكتريك، وحديد عز، والقلعة للاستثمارات المالية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 27828 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 34142 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12025 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 6331 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 9121 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 2681 نقطة.