شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف استراتيجي و شراكة يجمعان بين Melee وأدير انترناشيونال لتطوير مشروعات مستقبلية بمصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Melee عن إبرام تحالف استراتيجي مع واحدة من أكبر المجموعات العقارية و الاستثمارية في المملكة العربية السعودية من خلال ذارعها الاستثماري شركة "أدير انترناشيونال " التابعة لمجموعة "أدير القابضة و سمو القابضة" والمتخصصة في مجال الاستثمار العقاري وتطوير الضواحي والمجتمعات بالمملكة العربية السعودية، وذلك لدراسة سبل الشراكة و التكامل فيما بين الطرفين خلال الفترة القادمة لتطوير مشروعات عقارية متنوعة (سكنية وتجارية وإدارية وفندقية ورياضة،،، وغيرها) بمختلف أنحاء مصر و السعودية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كلا الطرفان بفندق الفورسيزون بالقاهرة، حيث تم توقيع التحالف فيما بينهما من قبل السيد جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee والمهندس باسل الصيرفي الرئيس التنفيذي لشركة أدير انترناشيونال، بحضور مجموعة من قادة كلا الشركتين وعدد من السادة الإعلاميين.





يمثل هذا التحالف تأكيدًا على قدرة Melee الكبيرة في تقديم منتج عقاري مختلف تمكنت من خلاله أن تُوجد لنفسها مكانة خاصة بمصاف الشركات المصرية القادرة على الخروج بفكرها وفلسفتها المبتكرة لخارج حدود مصر، حيث أستطاعت Melee ترك بصمة واضحة لها خلال فترة وجيزة بالسوق عبر مشروعاتها المتنوعة وهو ما مكنها من لفت انظار الكثير من الشركات الكبيرة للتحالف معها والاستفادة مما تمتلكه من قدرة وخبرة فى تطوير منتجات عقارية فائقة الجودة تعبر عن حجم التطور بصناعة العقار المصري.

في سياق ذلك أكد جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee على أهمية هذا التحالف لكلا الطرفين وقال: " فخور بالتعاون للمرة الثانية مع شركة "أدير انترناشيونال " كخطوة جديدة في سبيل تعاوننا وجهودنا المشتركة لتعزيز صناعة العقار في مصر والسعودية، فالتحالف والشراكة مع كيان كبير مثل شركة إدير انترناشيونال و مجموعه أدير و سمو القابضتين هو تأكيد على الثقة الكبيرة في قدرة الشركات المصرية ممثلة في Melee على الدخول في تحالفات كبيرة والمشاركة في تطوير مشروعات ضخمة في ظل نمتلكه من خبرة واسعة تمتد لسنوات بالمجال العقاري وفهم كامل لمتطلبات السوق العقاري واحتياجاته، وأتمني أن يساهم هذا التحالف في تعزيز التعاون فيما بين الشركات المصرية والسعودية وأن يكون داعم لخطة الدولة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاقتصاد المصري عبر دخول المزيد من العملة الصعبة للبلاد."





فيما عبر باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير انترناشيونال، عن تفاؤله بشأن التحالف والشراكة قائلاً: "تعاوننا الجديد مع Melee هي شهادة على إلتزامنا الدائم بالتميز والابتكار و الاستثمار في قطاع العقارات. ونحن واثقون من قدرتنا علي إنشاء مشروعات عقارية قادرة علي المنافسة محليًا وعالميًا بمختلف أنحاء مصر والعالم في ظل التفاهم فيما بين الطرفين والجهود لتوفير منتجات عقارية متنوعة قادرة على تحقيق عائدات استثمارية كبيرة."

إن التحالف والشراكة بين Melee وأدير انترناشيونال هو دليل واضح على التزام وطموح الشركتين بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر للسوق المصري والسعودي من خلال الجمع بين خبراتهم الكبيرة وسجلاتهم الحافلة في تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة ، هذا إلى جانب سعي كلا الطرفين إلى دفع عجلة التطوير العقاري خلق مناخ استثماري متطور.