الاقتصاد

إشادة كبيرة من طلاب مدارس "ابدأ للتعليم الفنى".. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:42 م

أشاد عدد من طلاب وطالبات مدارس "ابدأ" الوطنية بمنظومة التعليم داخل المدرسة والتجربة بالكامل في التعليم الفني سواء الذكاء الاصطناعي بمدرسة ابدأ فى بدر أو بصيانة السفن في مدرسة ابدأ في دمياط.

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وعبر أحد الطلاب عن سعادته بالتجربة بالكامل من خلال فيديو توضيحي تم نشره علي الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية "ابدأ".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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