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شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة كبيرة من طلاب مدارس "ابدأ للتعليم الفنى".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:42 م
أشاد عدد من طلاب وطالبات مدارس "ابدأ" الوطنية بمنظومة التعليم داخل المدرسة والتجربة بالكامل في التعليم الفني سواء الذكاء الاصطناعي بمدرسة ابدأ فى بدر أو بصيانة السفن في مدرسة ابدأ في دمياط.
وعبر أحد الطلاب عن سعادته بالتجربة بالكامل من خلال فيديو توضيحي تم نشره علي الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية "ابدأ".
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