شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بقيمة 72 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن صفقة على الشركة المصرية للإيثانول الحيوي، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 60 ألف سهم بقيمة 72 مليون دولار، وصفقة على شركة باور هاوس انترناشونال لخدمات البترول بحجم تداول 184.6 ألف سهم بقيمة 18.5 مليون جنيه، وصفقة على الشركة العالمية للتنمية نبق السياحية بحجم تداول 133.3 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 946.2 ألف سهم بقيمة أكثر من 128.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 122 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والسويدي إليكتريك، وحديد عز، والقلعة للاستثمارات المالية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 752.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.8 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.76%، والعرب على 5.83%، واستحوذت المؤسسات على 31.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 142.9 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 57.6 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء 1.3 مليون جنيه، 272.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 27828 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 34142 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12025 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 6331 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 9121 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 2681 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6465 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة.