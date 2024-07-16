شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيض والجبن و«الحليب السائل والمعلب» في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

سعر الحليب في السعودية

سعر الجبن في السعودية

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار البيض في السعودية خلال شهر يونيو الماضي، بينما تراجع سعر الحليب الطازج والسائل المعلب، في حين ارتفع سعر حليب البودرة والأطفال على أساس شهري، بينما انخفض سعر الجبن.وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر طبق البيض المحلي 16.93 ريال، منخفضا بنسبة 8%، و4.6%، على أساس شهري وسنوي على التوالي.سجل سعر الحليب الطازج المحلي انخفاضا بنسبة 0.2% على أساس شهري في يونيو الماضي، ليصل إلى 5.99 ريال للتر.وبلغ سعر الحليب السائل المعلب (170 جم) 3.7 ريال، منخفضا بنسبة 1.1% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوي.وأشارت النشرة إلى أن سعر الحليب البودرة المعلب بلغ 85.44 ريال لـ(1.8 كجم)، مرتفعا بنسبة 0.8% على أساس شهري، و0.2% على أساس سنوي.وسجل سعر حليب الأطفال حديثي الولادة، (400 جم) 46.34 ريال، مرتفعا بنسبة 5.6% و0.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي.واستقر سعر اللبن الزبادي والقشطة التاج على أساس شهري وسنوي، عند 8.5 ريال، وريالين على التوالي.وانخفض سعر الجبن المثلثات بنسبة 1.8% على أساس شهري مسجلا 5.35 ريال، فيما انخفض سعر الجبن الكاسات المحلي بنسبة 1.4%، لتصل إلى 19.87 ريال.وبلغ سعر الجبن الشيدر العلب 6.78 ريال، منخفضا بنسبة 1.6% على أساس شهري، في حين استقر سعر الجبن الكاسات المستورد.