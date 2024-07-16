شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محاولة اغتيال ترامب.. أداء متباين للأسواق المالية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

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الأسهم الآسيوية

السلع الأساسية

العملات الأجنبية

الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي: إن الأسواق المالية العالمية شهدت أداءً متبايناً أمس الاثنين.وأغلقت المؤشرات الرئيسية في المملكة المتحدة وأوروبا على انخفاض ملحوظ، بينما سجلت الأسهم في آسيا أداءً مختلطاً، مع خسائر في هونغ كونغ ومكاسب طفيفة في بورصة شنغهاي الصينية.وظلت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية. وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم الأسترالية أفضل أداء.ارتفع الطلب على الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الاثنين، وهو أول يوم تداول منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب يوم السبت الماضي.وتشير التوقعات السائدة إلى أن حظوظ ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 قد ارتفعت بقوة منذ محاولة الاغتيال.وسيطر اتجاه صعودي قوي على سوق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين. حيث حقق مؤشر داو جونز إغلاقاً قياسياً جديداً عند 40,211.72 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 210.82 نقطة أو 0.53%، مما يبرز أداءً استثنائياً لأكبر 30 شركة مدرجة على المؤشر.وبالمثل، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يحظى بمتابعة واسعة بنسبة 0.28% أو 15.87 نقطة ليغلق عند 5,631.22 نقطة، مما يعزز الثقة المستمرة في قوة وفعالية مختلف القطاعات الاقتصادية الأمريكية.أما مؤشر ناسداك المركب، الذي يركز على أسهم التكنولوجيا، فقد أنهى تداولات يوم الاثنين على ارتفاع قدره 0.40% أو 74.12 نقطة ليغلق عند 18,472.57 نقطة، مؤكداً على استمرار النمو والابتكار في قطاع التكنولوجيا.الأسهم الأوروبيةشهدت الأسهم الأوروبية انخفاضاً يوم الاثنين حيث قام المستثمرون بتقييم التأثير المحتمل لمحاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني الضعيفة.وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.84% أو 157.29 نقطة ليغلق عند 18,590.89 نقطة.وتراجع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.85% أو 69.95 نقطة وأغلق عند 8,182.96 نقطة.اتسمت تداولات الأسواق الآسيوية يوم الاثنين بالانخفاض بشكل عام، حيث استجاب المستثمرون للبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال الصادرة عن الصين وتداعيات محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم اليابانية كانت مغلقة بمناسبة عطلة وطنية.وفي هونج كونج، تكبد مؤشر هانج سنج خسائر بنسبة 1.52% أو 277.44 نقطة ليغلق عند 18,015.94 نقطة.على النقيض، حققت مؤشرات الأسهم القياسية الهندية، وهما بي إس إي سينسكس ونيفتي 50، مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق يوم الاثنين.وأغلق مؤشر سينسكس عند 80،664.86 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.18% أو 146 نقطة، بينما أغلق مؤشر نيفتي 50 عند 24،586.70 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.35% أو 85 نقطة.ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، واستقرت بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بترقب خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وسجل الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 2،421 دولار للأوقية.حافظت أسعار الفضة على استقرارها يوم الاثنين، حيث تكبدت خسائراً طفيفة بنسبة 0.28%. وبلغ سعر الفضة مقابل الدولار 30.69 دولاراً للأوقية.وواجه نفط غرب تكساس الوسيط ضغوطاً يوم الاثنين، حيث انخفض عن مستوى 81.00 دولاراً أمريكياً، ليفقد الزخم الذي اكتسبه مؤخراً بعد خروجه من نطاق التوحيد.شهد سوق العملات الأجنبية العالمية تحركات متفاوتة بين الأزواج الرئيسية يوم الاثنين، الأمر الذي يعكس الظروف الاقتصادية المختلفة ومعنويات المستثمرين المتباينة.وشهد سوق الصرف الأجنبي العالمي يوم الاثنين تحركات متفاوتة بين العملات الرئيسية، مما يعكس الظروف الاقتصادية المتباينة ومعنويات المستثمرين.وسجل اليورو انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض إلى 1.0898، بانخفاض قدره 0.05%. يعكس هذا الانخفاض الخفيف استمرار النظرة الحذرة على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.وحقق الدولار الأمريكي مكاسب متواضعة مقابل الين الياباني، حيث ارتفع إلى 157.96، مرتفعاً بنسبة 0.04%. كما عزز الدولار الأمريكي موقعه مقابل الدولار الكندي، حيث ارتفع إلى 1.3673، بزيادة قدرها 0.28%.وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.2969، بتراجع قدره 0.13%، مما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن الاستقرار الاقتصادي للمملكة المتحدة.وشهد الدولار الأمريكي تحركات إيجابية مقابل الفرنك السويسري، حيث ارتفع إلى 0.8956، بزيادة قدرها 0.14%.فيما شهد الدولار الأسترالي تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض إلى 0.6761، بتراجع قدره 0.32%. ويعكس ذلك مخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية الأسترالية وتقلبات أسعار السلع.وبحسب التقرير الصادر عن "إيه بي إم كابيتال"، تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض إلى 0.6077، بتراجع قدره 0.65%. وجاء هذا الانخفاض استجابة للمشاركين في السوق للبيانات الاقتصادية وسياسات البنك المركزي.