شكرا لقرائتكم خبر عن 210 آلاف صفقة عبر البورصة العقارية في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد الصفقات العقارية، عبر البورصة العقارية، أكثر من 210 آلاف صفقة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.

وتتيح البورصة العقارية إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة، وذلك لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل.

ويمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، تاريخ ووقت الصفقة.

وتُعد البورصة العقارية مصدرًا موثوقًا للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري؛ مما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقاري، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.

وتوفر البورصة العقارية جميع الخدمات العقارية التي كانت توفرها كتابات العدل، مثل الإفراغات العقارية والرهون العقارية بأنواعها وجميع خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية؛ وذلك على مدار الساعة ومن أي مكان في العالم بشكل رقمي متكامل ودون تدخل بشري.

