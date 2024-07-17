شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 16-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 16-7-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجارى الدولى (مصر)، والسويدى إليكتريك، وحديد عز، والقلعة للاستثمارات المالية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، واستقر رأس المال السوقى عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، والعربية لاستصلاح الأراضى، والعامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وطاقة عربية.

1.9 تريليون رأس المال

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجارى الدولى (مصر)، والسويدى إليكتريك، وحديد عز، والقلعة للاستثمارات المالية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، واستقر رأس المال السوقى عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 752.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.8 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.41% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.76%، والعرب على 5.83%، واستحوذت المؤسسات على 31.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.77%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 142.9 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 57.6 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء 1.3 مليون جنيه، 272.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 27828 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 34142 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12025 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 6331 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 9121 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 2681 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6465 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى عدد 15 مليون سهم بنسبة 1.42% للأولى، و10 ملايين سهم بنسبة 0.95% للثانية، وتمول عملية الشراء من مواردها الذاتية، ويأتى القرار لدعم سعر السهم بالبورصة المصرية، وما له من اثر إيجابى على مساهمى الشركتين وتكون فترة الشراء ابتداء من جلسة 16 يوليو وحتى 16 أغسطس، وذلك بسعر السهم خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وتنمية للاستثمار العقارى، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، والمهندس للتأمين، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 2 مليون سهم، 50 ألف سهم، 500 سهم، 232 سهمًا، 314 سهمًا، 499 سهم، 18 ألف سهم، 4213 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى رواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 51236 سهم، 417 سهمًا، واسترى مساهم رئيسى بشركتى الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 25 ألف سهم، 3281 سهم، على التوالى، فيما باع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات عدد 180 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتى أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ورواد السياحة-الرواد عدد 806.1 ألف سهم، 47.9 ألف سهم، على التوالي.

أيكون

أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2024 مقابل 711.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 79.5%، وبلغ صافى الربح بعد خصم حقوق الأقلية 361.4 مليون جنيه مقارنة مع 140.6 مليون جنيه بنسبة نمو 157%.