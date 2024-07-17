شكرا لقرائتكم خبر إطلاق موسم الفواكه الصيفية في العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم موسم الفواكه الصيفية بالعلا، الذي يقدم مجموعة متنوعة من أجود المنتجات المحلية، وذلك في سوق المزارعين بميدان المنشية، ويقام خلال الفترة من 17 - 24 يوليو الجاري.

يهدف مشروع مواسم خيرات العلا، إلى تقديم الدعم للمزارعين والأسر المنتجة، وزيادة الطلب المستدام على الفواكه العضوية وغيرها من المنتجات، مما سيوفر فرصا جديدة للتنوع الاقتصادي للمجتمع الزراعي وخارجه.

وسيضم المشروع 4 فعاليات سنوية: الأولى لمنتجات الفواكه الصيفية من 17 - 23 يوليو.

والثانية للتمور من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، والثالثة للبان العربي من منتصف إلى أواخر نوفمبر، والحمضيات لـ9 أيام مطلع يناير 2025.

ويسعى موسم الفواكه إلى تمكين الدورات الموسمية لمزارع العلا، التي تشتهر بإنتاج أجود أنواع المانجو والعنب والتين والتمور والحمضيات، إضافة لللبان العربي، إحدى النباتات التقليدية عالية القيمة لاستخداماته الطبية والتجميلية.

وسيستضيف سوق المنشية، الذي يعد مركزا للحياة المجتمعية والزراعية في العلا، البائعين والمشترين للمنتجات المحلية الطازجة، مما يعزز النشاط الاقتصادي خارج دورات المحاصيل التقليدية.

ويستقطب السوق أعدادا متزايدة من الزوار خلال قائمته السنوية من الفعاليات الزراعية، إذ تستعرض كل منها تنوع المحاصيل في المنطقة، وكيفية استخدام المنتجات الطازجة في الأطباق المحلية الشهيرة.

ويسهم المشروع في تعزيز روح التعاون والشراكة بين مجتمع مزارعي العلا والجهات المحلية، بما يتماشى مع مساعي الهيئة لتعزيز الاستدامة والمرونة في القطاع الاقتصادي.

مواسم خيرات العلا

يضم 4 فعاليات