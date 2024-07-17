النسخة الثانية من أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات فبراير المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري إطلاق النسخة الثانية من «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات»، خلال الفترة 24 - 28 من شهر شعبان 1446هـ (23 - 27 فبراير 2025 م).

وسيشهد أسبوع عام 2025 عددا من الفعاليات المتخصصة بتسوية المنازعات التجارية، التي ستتناول «إدارة العلاقات التجارية الدولية: الإصلاحات القانونية والاستراتيجية التجارية والموافقة بين طرق تسوية المنازعات»؛ وتهدف إلى أن تكون منصة دولية، تجمع المسؤولين والخبراء والمهتمين، من خارج المملكة العربية السعودية ومن داخلها، لتبادل المعارف والخبرات، وإقامة الشراكات وعقد التعاونات، وإبراز استثمار المملكة في هذه الصناعة، بصفتها واحدة من ممكنات النمو الاقتصادي وأدوات تيسير ممارسة الأعمال وتحفيز الاستثمار.

ويشرف على تنظيم أسبوع عام 2025 لجنة من المهنيين والخبراء في تسوية المنازعات، من داخل المملكة وخارجها؛ تهدف إلى حوكمة أعمال الأسبوع، بما يحقق له النمو والاستدامة؛ ومراجعة طلبات إقامة فعالياته، بما يؤدي إلى تشكيل تقويم فعاليات يمَثّل قيمة حقيقية لحضور الأسبوع.

وقيدت اللجنة أوقات بدء الفعاليات بشرائح زمنية محددة لا تبدأ أي فعالية إلا بواحدة منها، كما حددت شمال غرب مدينة الرياض نطاقًا جغرافيا مثاليا لعقد الفعاليات؛ الأمر الذي يصب في تسهيل الوصول إلى فعاليات الأسبوع والتنقل بين مواقعها، وتمكين حضور الأسبوع من حضور أقصى عدد ممكن منها.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع في نسخته الثانية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي للتحكيم التجاري والمعرض المصاحب، الحدث الرئيس للأسبوع، في اليوم الرابع منه (26 فبراير)؛ إذ يعد المؤتمر واحدا من أهم الأحداث الدولية على مستوى صناعة تسوية المنازعات التجارية، الذي يجمع على منصة واحدة نخبة من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، وقيادات من قطاعات الأعمال والبيئة القانونية والخبراء الدوليين والمنظمات الدولية.

وتشهد أيام النسخة المقبلة من الأسبوع انعقاد جولة المرافعات الشفوية من النسخة السادسة لمنافسة التحكيم التجاري الدولية، المنافسة التي ينظمها المركز كل عام بالشراكة مع لجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة «أونسيترال»، وبرنامج تطوير القانون التجاري في وزارة الخارجية الأمريكية.

وسيكون الموقع الالكتروني لأسبوع عام 2025 المنصة الرئيسة والرسمية لإعلان فعالياته، وأماكن انعقادها، وجميع التفاصيل المتعلقة بها؛ كما ستكون منصة استقبال طلبات الجهات الراغبة بإقامة فعاليات خلال أيام الأسبوع.

ودعا المركز السعودي للتحكيم التجاري الجهات الراغبة بتنظيم فعاليات تحت مظلة «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2025» إلى تقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني للأسبوع، حيث يستمر استقبال طلبات التنظيم حتى يوم 31 أكتوبر 2024 م أو حتى بلوغ العدد المستهدف من الفعاليات.