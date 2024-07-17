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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اجتمع بمقر الوزارة في الرياض، مع وزير العمال المهاجرين الفلبيني هانز ليو كاكداك، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتناول الاجتماع بحث التعاون الثنائي بين البلدين في إطار سعيهما لنقل مستوى التعاون إلى آفاق جديدة في مجال سوق العمل. كما استعرضا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واختتم الراجحي الاجتماع بدعوة الوزير الفلبيني للمشاركة في المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة 29 - 30 يناير 2025م بمدينة الرياض. ويأتي الاجتماع ضمن إطار خطط الوزارة وجهودها المستمرة لتطوير علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي؛ لتحقيق مستهدفاتها في نطاق عملها لخدمة المملكة وتعزيز المصالح المشتركة لكافة الشركاء.

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