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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير الشرقية سعود بن نايف، استقبل في مكتبه المدير العام لفرع وزارة التجارة بالمنطقة عبدالعزيز الخالدي، لعرض التقرير السنوي.

وثمن أمير المنطقة الشرقية جهود الوزارة في وضع وتنفيذ السياسات التجارية، بما يحقق الفاعلية والكفاءة للقطاع، ويؤدي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقدم الخالدي شرحا عما تضمنه التقرير من إنجازات ومتابعة الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار، مقدما الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته الأسواق الداخلية، وحرصه على ضبط الأسعار.

حضر اللقاء، مدير فرع الوزارة بمحافظة حفر الباطن حاتم العنزي، ومدير فرع الوزارة بمحافظة الأحساء سعود الخالدي.