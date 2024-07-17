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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الدكتور حسام العنقري، التقى وفد الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين المشارك في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين بواشنطن 2024، إذ تناول الاجتماع أهمية المشاركات الدولية، ودور المملكة المحوري على خارطة الأعمال الدولية فيما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية. وكانت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، قد شاركت في المؤتمر بوفد يصل إلى 100 مشارك من قادة المراجعة الداخلية ومزودي الخدمات، إضافة إلى 5 متحدثين شاركوا في جلسات المؤتمر لمناقشة رؤية 2035 للمهنة، وأهمية دور الاستشاري في المراجعة الداخلية، وعملية الضمان المتكامل عبر خطوط الدفاع، إضافة إلى مناقشة اعتبارات المراجعة في مشاريع البناء، وإبراز الدور القيادي والريادي للمملكة في مجال مهنة المراجعة الداخلية إقليميا ودوليا.

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