وزير الطاقة

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وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، بما في ذلك البترول والغاز، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وكفاءة الطاقة.
كما بحثا مساعي المملكة لقيادة التحول في مجال الطاقة خلال مبادرات، مثل «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».
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