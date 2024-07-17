المملكة الثانية بدول العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024

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كما حققت المملكة المركز الأول على مجموعة العشرين في محور الاتصال الفعال، والمركز الثاني في محور الاتصال الشامل، ويأتي ذلك تأكيدا على التطوير المستمر الذي يشهده قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، وامتدادا لجهودها المبذولة في بناء وتعزيز القطاع التي أسهمت بدورها في إحراز هذه المرتبة العالمية، وتعزيزا لريادة المملكة في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالقطاع.
وبينت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن استمرار تقدم المملكة في هذا المؤشر يؤكد متانة البنية التحتية الرقمية في المملكة ومساهمتها في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وجذب الاستثمارات، حيث يعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم يقدر بـ 166 مليار ريال، كما وصلت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198% من السكان، وتجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات في المملكة المعدل العالمي بـ 3 أضعاف.
يذكر أن مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات يقيس التطور الرقمي ومتانة البنية التحتية الرقمية، ليقدم بيانات ومنهجية شاملة وشفافة شارك في بنائها الدول الأعضاء وفرق الخبراء في المجال.
مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024:
- المملكة تحقق المركز الثاني على دول مجموعة العشرين للمرة الثانية على التوالي.
- المركز الأول على مجموعة العشرين في محور الاتصال الفعال.
- المركز الثاني في محور الاتصال الشامل.
- 166 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية.
- %198 نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة.
- صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
- يرصد اقتصادات 170 دولة.
- يقيس التطور الرقمي ومتانة البنية التحتية الرقمية.
- يقدم بيانات ومنهجية شاملة وشفافة.
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